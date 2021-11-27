كورونا ..ألمانيا تسجل 67125 إصابة جديدة و4068 بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجلت ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 67125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 303 وفيات.

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في بيان له اليوم, بأن العدد الإجمالي للاصابات بالفيروس في البلاد قد بلغ خمسة ملايين و717295, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 100779.



كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 4068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و52 حالة وفاة.

وأفادت وكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها اليوم, بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد قد بلغ 436968, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 3492.