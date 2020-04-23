إطلاق تقنية "أبل" و"جوجل" لتتبع مصابي كورونا الأسبوع المقبل

كشفت تقارير صحفية أن شركتي "أبل" و"جوجل" الأمريكيتين تنويان إطلاق تقنيتهما الجديدة لتتبع مصابي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" الأسبوع المقبل.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن شركتي أبل وجوجل سيطلقان تلك التقنية الجديدة خلال مؤتمر صحفي افتراضي للمطورين في 28 أبريل الجاري.

وأوضح التقرير أن تيك كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" التقى المفوض الأوروبي، تييري بريتون، عبر اجتماع بتقنية الفيديو وشرح طريقة عمل التقنية الجديدة وطمأنه فيما يخصص بخصوصية المستخدمين.

وضغط المفوض الأوروبي خلال الاجتماع، لضمان توافق تلك التقنية مع قوانين الخصوصية المتبعة في الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس أبل" إن تلك التقنية تتميز بأنها تقنية "مجهولة وطوعية وشفافة ومؤقتة وآمنة وقابلة للتشغيل المتبادل.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه سيوافق على تشغيل تقنية أبل وجوجل لفترة محدودة فقط خلال أزمة "كوفيد 19"، وإلغاء تفعيلها بعد انتهاء الأزمة، على أن تلتزم الشركتان بقواعد وشروط الخصوصية.

يذكر أن دولًا أخرى تعمل على تشغيل تطبيقات التتبع الخاصة بها لمرضى "كوفيد 19"، ومنها فرنسا التي قررت تفعيله يوم 11 مايو المقبل، مع بدء رفع إجراءات إغلاق البلاد الاحترازية.

وتعمل التقنية الفرنسية على استخدام تقنية "بلوتوث"، وعدم تفعيل تقنيات الطرف الثالث للبيانات كالتي تستخدمها "أبل" و"جوجل".

وأجرى الاتحاد الأوروبي كذلك محادثات مماثلة مع ممثلي شركة جوجل سوندار بيتشيا وسوزان وجسيكي من يوتيوب.

وطالب الاتحاد الأوروبي جوجل ضرورة تحديد معدلات تدفق البيانات للحد من الضغط على البنية التحتية للإنترنت في أوروبا.