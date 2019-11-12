الطائف .. 3 وفيات و12 إصابة بينهم طالبات بحادثين أحدهما لـ 5 مركبات

باشرهما الهلال الأحمر عبر الفرق الإسعافية ونقل الحالات لمستشفى الملك فيصل

تسبّبَ حادثان منفصلان وفي موقعين مُتباعدين عن بعضهما في وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة 12 آخرين، بينهم 6 طالبات، فيما باشرت الجهات المعنية الحادثين، وتمت إزاحة تلفيات المركبات، كما تم نقل المُصابين من موقعَي الحادثين.

في الحادث الأول، كانت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة قد تلقت عند الساعة ٠٦:٠٣، صباح اليوم الثلاثاء، بلاغاً عن وجود حادث تصادم بين مركبتين إحداهما تعرّضت لانقلاب بعد التصادم مما نتج عن ذلك بعض الإصابات وحالة وفاة؛ حيث ذكر المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة عمليات المنطقة التي بدورها تلقت البلاغ، والواقع على طريق وادي وج تحديداً بعد كوبري خالد بن الوليد باتجاه طريق المطار، قد باشرت البلاغ.

وأشار إلى أن الحادث عبارة عن اصطدام بين مركبتين أدى إلى انقلاب إحداهما وتعرض قائدها لحالة وفاة، وإصابة أربعة أشخاص بإصابات مستقرة نقلت بعد ذلك إلى المستشفى لإكمال الرعاية الطبية اللازمة، وكان قد شارك بالحدث فرقتان إسعافيتان بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وفي الحادث الثاني، قال "الثبيتي": "تلقت عمليات منطقة مكة المكرّمة على الرقم (٩٩٧) حادث تصادم بين مركبات عدة إحداها مركبة تقل طالبات، وذلك عند الساعة ٧:٥١ صباح اليوم على طريق الرميدة.

وأضاف: "فور ورود البلاغ لغرفة العمليات تم توجيه ست فرق إسعافية للموقع بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي، والقائد الميداني خالد الحارثي".

وتابع: "عند وصول أول فرقة اتضح بالموقع حالتا وفاة وثماني إصابات مستقرة نتيجة اصطدام خمس مركبات من بين تلك الإصابات كانت لـ 6 طالبات، وعلى الفور تمّ فرز الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة ونقلهم إلى مستشفى الملك فيصل".