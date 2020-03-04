فيديو السوق الكارثة.. من هنا خرج كورونا واليوم يتم تطهيره

أصبح خاليًا تمامًا من أي حركة بيع أو شراء

بدأت السلطات المحلية في مدينة ووهان وسط الصين، ما قالت إنه "تطهير" سوق "هوانان" للحيوانات والمأكولات البحرية، الذي يُعتقد أنه مصدر فيروس "كورونا" المستجد.

ويُظهر مقطع فيديو لصحيفة "الشعب" الصينية الحكومية، عمالًا يرتدون ملابس الوقاية من الفيروس، أثناء عملية تنظيف للسوق الذي بدا خاليًا تمامًا من أي حركة بيع أو شراء.

وقالت الصحيفة: إن سوق "هوانان" المصدر الرئيسي للفيروس، يخضع لعملية تطهير كبرى بين يوميْ 3 و5 مارس الجاري، هي الثانية له منذ تفشي المرض في الصين.

وستغطي عملية التطهير كل الأماكن العامة في السوق؛ فضلًا عن كل المتاجر المغلقة.

وكان السوق يعجّ ببيع الحيوانات التي اعتاد الصينيون أكل لحومها؛ لكن يُعتقد أن الفيروس القاتل مصدره لحم الخفاش؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وظهر فيروس "كورونا" المستجد في ووهان، التابعة لمقاطعة خوبي وسط الصين، أواخر العام الماضي، قبل أن يصيب أكثر من 80 ألف شخص في بر الصين حاليًا.

والأربعاء، أعلنت الصين تسجيل 38 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس؛ لكن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجل انخفاضًا لليوم الثالث تواليًا.

ووصلت حصيلة الوفيات على مستوى البلاد إلى 2981 وفق لجنة الصحة الوطنية، إضافة إلى نحو 80200 مصاب.

وسجلت 115 إصابة جديدة في خوبي، و4 حالات فقط في أماكن أخرى من البلاد.

وأظهرت الأرقام تراجعًا في الصين بشكل عام في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يبدو أن تدابير الحجر الصحي القاسية التي تفرضها السلطات بدأت تؤتي ثمارها.

لكن هناك مخاوف متزايدة بشأن الإصابات التي تدخل البلاد من نقاط ساخنة أخرى في العالم؛ إذ تم تأكيد 13 إصابة لمسافرين صينيين عائدين التقطوا الفيروس خارج البلاد.

وتم تطبيق تدابير الحجر الصحي على المسافرين الذين يصلون إلى العاصمة بكين وشانغهاي ومقاطعة غوانغدونغ الجنوبية، من بلدان ينتشر فيها الفيروس.