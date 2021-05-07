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سالت على إثرها عدد من الأودية المعروفة

شاهد .. هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة على الطائف

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عدسة - ماجد عسيري: تشهد الطائف هطول أمطار تراوحت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة.



وهطلت الأمطار على أحياء شمال وجنوب وشرق محافظة الطائف، فيما سالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمر.