"الأرصاد": أعلى سرعة رياح سُجلت في جدة وحائل والقريات

ذكر المركز الوطني للأرصاد، أن أعلى سرعة رياح سُجلت بـالمملكة 60 كم/ساعة بجدة وحائل والقريات.
وقال المركز: يستمر تأثير الحالة حتى مساء اليوم.
من جهة ثانية، دعا المركز الوطني للأرصاد، الجميع، إلى متابعة تقارير الطقس الصادرة على صفحة الإنذار المبكر: https://ncm.gov.sa، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمركز، مؤكدة أهمية اتباع إرشادات الجهات المعنية.حالة الطقس الأرصاد
بلغت 60 كم/ساعة.. وتأثير الحالة مستمر حتى مساء اليوم
ذكر المركز الوطني للأرصاد، أن أعلى سرعة رياح سُجلت بـالمملكة 60 كم/ساعة بجدة وحائل والقريات.
وقال المركز: يستمر تأثير الحالة حتى مساء اليوم.
من جهة ثانية، دعا المركز الوطني للأرصاد، الجميع، إلى متابعة تقارير الطقس الصادرة على صفحة الإنذار المبكر: https://ncm.gov.sa، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمركز، مؤكدة أهمية اتباع إرشادات الجهات المعنية.