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بلغت 60 كم/ساعة.. وتأثير الحالة مستمر حتى مساء اليوم

"الأرصاد": أعلى سرعة رياح سُجلت في جدة وحائل والقريات

ذكر المركز الوطني للأرصاد، أن أعلى سرعة رياح سُجلت بـالمملكة 60 كم/ساعة بجدة وحائل والقريات.

وقال المركز: يستمر تأثير الحالة حتى مساء اليوم.

من جهة ثانية، دعا المركز الوطني للأرصاد، الجميع، إلى متابعة تقارير الطقس الصادرة على صفحة الإنذار المبكر: https://ncm.gov.sa، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمركز، مؤكدة أهمية اتباع إرشادات الجهات المعنية.