"مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية".. يرفع كفاءة المعلمين والمعلمات وهذه مزاياه

صمم وفقاً للمعمول به في دول متقدمة ويستهدف ٣ تخصصات حالياً

منح مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والذي أطلقته وزارة التعليم مؤخراً، المتقدمين والمتقدمات له نقاط مفاضلة في حركة النقل الخارجي، والأولوية لمجتازي برامج القبول في الماجستير التنفيذي.

يتضمن المشروع عدداً من المميزات؛ ومنها تُعتمد شهادة البرامج كدبلوم عالٍ، وتسجل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتمنح الأولوية لمجتازي برامج القبول في الماجستير التنفيذي، وتحتسب نقاط شهادة البرامج ضمن نقاط المفاضلة في شروط الترقية بما يتوافق مع لائحة الوظائف التعليمية، ونقاط المفاضلة للمعلمين والمعلمات المتقدمين على إجراءات نقل شاغلي الوظائف التعليمية حسب ما تقدره الجهة المعنية في الوزارة، كذلك احتساب ساعات البرامج ضمن نقاط التطوير المهني التعليمي؛ حيث تحتسب 75 نقطة لبرامج الفصل الدراسي الواحد، و150 نقطة لبرامج الفصلين الدراسيين، إضافة لاحتساب اجتياز البرنامج ضمن عناصر المفاضلة في التقديم على برامج الإيفاد والابتعاث والبرامج النوعية.

وعملت الوزارة في المشروع الجديد أسوة بالمعمول به في دول متقدمة في قطاع التعليم، من خلال تأهيل وتدريب المعلمين والمعلمات؛ حتى يكون معلماً شاملاً بإمكانه تدريس جميع التخصصات.

وتسعى وزارة التعليم من خلال مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية في جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات إلى رفع كفاءة المعلمين والمعلمات، وتطوير قدراتهم في تخصصات جديدة، واستثمارها في تحسين مخرجات التعليم، من خلال تنفيذ برامج تطويرية معتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ووزارة الموارد البشرية؛ إذ لا تتطلب تلك البرامج أية التزامات مالية، وستنفذ في الفترة المسائية بنظام التعليم المدمج؛ حيث تكون 60% من الدراسة حضورياً، و40% عن بُعـد في الجامعات والكليات المتوفرة في حدود المنطقة التعليمية.

وتستهدف وزارة التعليم في هذا المشروع معلمي ومعلمات الدراسات الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية، الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط المخصصة لذلك.

ويمكن للمعلمين والمعلمات التسجيل في برامج المشروع من خلال الدخول لنظام فـارس، واختيار الخدمة الذاتية، وتقديم طلب الترشيح لمشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، واستكمال تعبئة خانات التسجيل، ورفع الطلب إلكترونياً.

وتتيح الوزارة التسجيل لهم في أكثر من تخصص، ولكن الترشيح للبرامج المطروحة في المشروع سيكون ضمن معايير المفاضلة بين المتقدمين، وصلاحية الاعتماد في سلسلة الاعتمادات في نظام فارس، وعلى تخصص واحد فقط؛ إذ يحق للمرشح الانسحاب من البرنامج في حال وجود ظروف خارجة عن إرادته تقبلها إدارة التعليم، وسيتم استبعاد المتقدمين من المعلمين والمعلمات الذين يخلّون بمتطلبات البرنامج ولا يلتزمون بالحضور.

ويمكن للمعلمين والمعلمات الحصول على وثيقة اجتياز البرامج تكون بعد انتهاء مدة دراسة البرامج؛ فهناك برامج طويلة المدى تعادل فصلين دراسيين، وبرامج قصيرة المدى تعادل فصلاً دراسياً واحداً.