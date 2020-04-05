ماليزيا تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات

ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 3662 حالة إصابة

سجلت ماليزيا 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة لديها إلى 3662 حالة إصابة.

وقالت وزارة الصحة الماليزية اليوم: إن من بين الحالات الجديدة أربع وفيات؛ بما يرفع عدد الوفيات الإجمالية إلى 61 حالة وفاة.