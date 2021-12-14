غداً في نصف نهائي كأس العرب: بطل آسيا يتحدى بطل إفريقيا.. وصدام إفريقي مثير

ترنو أنظار عشاق الكرة العربية صوب ملعب الثمامة واستاد 974 في الدوحة اللذين سيكونان مسرحاً لمواجهتي نصف نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021.

شهدت مباريات الدور ربع النهائي من كأس العرب FIFA قطر 2021 إثارة كبيرة، حيث فازت قطر على الإمارات بخماسية نظيفة، وتفوقت تونس بصعوبة على عمان، بينما قلبت مصر الطاولة على الأردن، وفي اللقاء الثاني الرائع الذي جمع بين الجارين الجزائر والمغرب انتهى بالتعادل الإيجابي، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لمحاربي الصحراء.

ولم يبقَ في سباق البطولة إلا أربعة منتخبات ستتواجه من أجل حجز مقعد في المباراة النهائية، حيث ستلعب مصر أمام تونس، وقطر مع الجزائر، وسيلتقي الفائزان في النهائي الواعد على استاد البيت يوم السبت المقبل، بينما سيلعب الخاسران مباراة المركز الثالث على استاد رأس أبو عبود في نفس اليوم.

مصر × تونس

لطالما كانت المواجهات بين مصر وتونس صعبة ومعقّدة، إلا أن آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين كانت لصالح المنتخب المصري، الذي فاز على نسور قرطاج بنتيجة 3-1 في 16 نوفمبر 2018 في إطار تصفيات كأس إفريقيا 2019.

ويأمل المنتخب المصري أن يتوّج باللقب الثاني له في تاريخ البطولة، بعدما أحرز الفراعنة لقب النسخة السادسة عام 1992 في سوريا.

ويعول الفراعنة على نجم الوسط عمرو السولية، إلى جانب كل من الحارس العملاق محمد الشناوي الذي تسود الشكوك حول مشاركته غدًا بسبب الإصابة، لا سيما بعد أن تغيّب أمس الاثنين عن التمرين الجماعي للمنتخب مع زملائه أحمد حجازي، وحمدي فتحي، وأيمن أشرف، الذين يعانون الإصابة أيضًا.

وسيكون للمدرب البرتغالي الأثر البالغ في الإمساك بتفاصيل المباراة؛ نظرًا لخبرته الواسعة في ظل الغيابات المحتملة للفراعنة، كذلك وسط مخاوف من إقصاء 4 من أبرز لاعبيه عن المباراة النهائية بفعل تلقيهم البطاقات الصفراء. واللاعبون هم: محمد شريف، ومصطفى فتحي، وعمرو السولية، وأحمد فتوح.

في المقابل، يشهد معسكر المنتخب التونسي ارتياحًا بجهوزية جميع لاعبيه، على رأسهم هداف البطولة لغاية الآن سيف الدين الجزيري، الذي يملك في رصيده أربعة أهداف من أصل 8 سجلها نسور قرطاج.

وستكون المباراة خاصة بالنسبة للرباعي نسور قرطاج علي معلول وسيف الدين الجزيري والفرجاني ساسي وحمزة المثلوثي، يلعب الجزيري والمثلوثي في نادي الزمالك المصري، فيما يلعب علي معلول مع الأهلي، بينما كان الفرجاني ساسي نجماً من نجوم الزمالك العام الماضي.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة مباراة مصغّرة بين الفرجاني ساسي وعمرو السولية بعدما سبق لهما أن تواجها أكثر من مرة عندما كان ساسي مع الزمالك، وسيحاول كل منهما بالتأكيد الفوز بمعركة وسط الميدان من أجل حسم المباراة.

قطر × الجزائر

ستشهد مباراة قطر والجزائر مواجهة بين بطلين، قطر بطلة آسيا والجزائر بطلة إفريقيا، وكلاهما حقق اللقب في 2019، والتي يحتضنها استاد الثمامة في الدوحة.

وسيعتمد المنتخب القطري على عامل الأرض والحشد الجماهيري الذي ضرب رقمًا قياسيًّا في الحضور خلال المباراة التي جمعت المنتخبين القطري والإماراتي والتي شهدت حضور 63 ألف مشجع على المدرجات في استاد البيت.

وبرز من العنابي الثلاثي "أكرم عفيف ومعز علي و عبدالعزيز حاتم"، حيث استطاعوا تسجيل 7 أهداف من أصل 11 سجلها المنتخب القطري في البطولة. ويعد عفيف واحدًا من نجوم البطولة إذ استطاع أن يقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه خلال المباريات السابقة



في المقابل، يعد المنتخب الجزائري العدة لمواجهة حماسية أخرى، بعد أن قدم مباراة تاريخية مع المغرب في ربع النهائي، حيث سطر المنتخبان واحدة من أجمل مباريات كأس العرب في التاريخ، واحتلت حديث الشارع العربي، في الأيام القليلة الماضية.

ويعول مقاتلو الصحراء على خبرتهم في الملاعب القطرية لا سيما أن أغلب نجوم المنتخب يلعبون في "دوري النجوم"، إذ يلعب المهاجم بغداد بو نجاح في صفوف فريق السد، وياسين إبراهيمي مع الريان القطري، وجمال بلعمري مع زميله البلايلي في نادي قطر، ومهدي تاهرات كذلك هو محترف في فريق الغرافة.