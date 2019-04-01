مسؤولون وملاك يبحثون تطوير أداء المدارس الأهلية بعسير

لنشر معايير الجودة في المدارس

انطلق صباح اليوم الاثنين لقاء " تطبيق نظام الجودة في التعليم الأهلي"، برعاية مدير عام التعليم في منطقة عسير بالإنابة، سعد الجوني، وبحضور مدير عام الاستثمار بوزارة التعليم، عواطف الحارثي، ومشرف العموم في التعليم الأهلي، حامد الشهري.

وأشار " الجوني " إلى الحراك المميز في التعليم الأهلي، مؤملاً أن يثمر اللقاء بثمار مميزة تخدم العملية التعليمية، وأن تنبثق عنه شراكات مع جميع المستثمرين لتحقيق رؤية المملكة في هذا الجانب، ولتحقيق المنافسة الحقيقية بين التعليم الأهلي والتعليم الحكومي، مما يسهم في تجويد العمل مستقبلاً.

من جانبها أوضحت مديرة عام الاستثمار بوزارة التعليم، عواطف الحارثي، أن التعليم يعد استثماراً في العقول البشرية للنهوض بالأمم، وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تألُ جهداً في سبيل الرقي بالتعليم الحكومي ودعم التعليم الأهلي لتحقيق النقلة النوعية عبر المبادرات المتعددة لخلق بيئات تعليمية محفزة، مؤكدة على أن المنظمات الناجحة هي التي تهتم بتقديم الخدمات لعملائها.

وتضمن اللقاء عرض المشرف العام على الجودة في وكالة التعليم الأهلي، الدكتور ماجد السعيد محتوى تطبيقياً لنظام الجودة في التعليم الأهلي، والذي أشار فيه إلى العديد من الجوانب ومنها أن النظام عبارة عن رقابة على المدارس لتحسين أدائها داخل الفصول خصوصاً والمدرسة عموماً، كما أنه يعطي وكالة التعليم الأهلي رؤية واضحة عن أداء المدارس الأهلية في المملكة، والتعرف على أفضلها أداء، ويبين لمالك المدرسة مكامن الخلل والضعف وجوانب القصور ليتم تحسينها، في حين أنه يصنف أداء المدرسة بين مجموع المدارس في منطقتها التعليمية، ويعطي ولي أمر الطالب القدرة على اختيار المدرسة التي يرغب في تسجيل ابنه فيها وفقاً لتصنيفها بين المدارس الأهلية، مبيناً أنه تم البدء في العمل على هذا النظام منذ عام 2017.

وبدوره أوضح مدير التعليم الأهلي بتعليم عسير، عبدالله الأسمري أن اللقاء يستهدف شريحة ملاك ومالكات المدارس الأهلية، والقادة والقائدات في المناطق التعليمية المستهدفة في كل من: تعليم عسير، ومحايل عسير، وجازان، وصبيا، وبيشة، ونجران، وشرورة، ووادي الدواسر، ويهدف اللقاء لنشر ثقافة ومعايير الجودة في التعليم الأهلي وفقاً للخطط المستقبلية لوزارة التعليم في تطبيق الجودة بكامل معاييرها في المدارس.

وفي نهاية اللقاء تم الاستماع للعديد من المداخلات من قبل الحضور، والإجابة على تساؤلاتهم.