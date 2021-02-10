"الصحة العالمية" تستبعد فرضية ظهور "كوفيد - 19" بسبب حادثة معملية

"ابن مبارك" قال إن بعثة المنظمة استبعدت ذلك في دراسة مصدر الفيروس

استبعد بيتر بن مبارك، رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان الخبير في الأمراض ذات المنشأ الحيواني والأمن الغذائي، الفرضية التي تنسب ظهور كورونا إلى تسرب من مختبر، حسب "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، صرّح الخبير الدولي في إيجاز صحفي عقب عمل بعثة منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصينية بأن الفرضية القائلة بظهور مسبب جائحة الفيروس التاجي في أعقاب حادثة معملية (مختبرية) "غير مرجحة إلى حد كبير".

وقال "ابن مبارك" في هذا الشأن: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الفرضية عن الحادثة المعملية تعد غير مرجحة بشكل كبير لتفسير ظهور الفيروس لدى البشر؛ لذلك لن يتم استخدام هذه الفرضية في عملنا الإضافي لدراسة مصدر الفيروس".