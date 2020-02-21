برلين.. "فيصل بن فرحان" يستقبل رئيس أكاديمية "BAKS" للسياسات الأمنية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين، رئيسَ الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية (BAKS) السفير إيكهارد بروزه.
وبحَث اللقاء أوجه التعاون في المجالات ذات الصلة، وسبل تعزيز الحوار الأمني والسياسي على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة للتحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي.ألمانيا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان رئيسَ الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية BAKS إيكهارد بروزه
بَحَثَا أوجه التعاون وسبل تعزيز الحوار والتحديات على الساحتين الإقليمية والدولية
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين، رئيسَ الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية (BAKS) السفير إيكهارد بروزه.
وبحَث اللقاء أوجه التعاون في المجالات ذات الصلة، وسبل تعزيز الحوار الأمني والسياسي على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة للتحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي.