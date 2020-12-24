"الدعجم" للمرتبة العاشرة بهيئة الإذاعة والتلفزيون

أصدر مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، قرارًا بترقية تركي الدعجم، للمرتبة العاشرة في الشؤون الفنية بالهيئة.

وقدّم "الدعجم" شكره إلى وزير الإعلام الدكتور ماجد القصبي، ورئيس الهيئة الدكتور محمد الحارثي، والمسؤول عن الشؤون الفنية حاتم أبو ناصف؛ مشيرًا إلى أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد.