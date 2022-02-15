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بالتشاور مع لجنة الفريق الأول لكرة القدم و"فلادان"

التونسي "سليتي" اتفاقياً حتى يونيو 2023.. بعد تفعيل بند التمديد المتفق عليه

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جددت إدارة نادي الاتفاق عقد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم نعيم سليتي، حتى يونيو 2023، وذلك بعد تفعيل بند التمديد المتفق عليه حسب العقد المبرم بين الطرفين في أغسطس 2019.



من جانبه أكد نائب رئيس نادي الاتفاق حاتم المسحل، أن تفعيل بند التمديد جاء بعد تشاور لجنة الفريق الأول لكرة القدم مع مدرب الفريق فلادان ميلويفيتش، والحاجة للمحافظة على الاستقرار العناصري بما ينعكس على مصلحة الفريق خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن الاتفاق يحل في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.