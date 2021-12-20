"المرور": فتح تحويلة المرحلة الأولى لإكمال تقاطع الدائري 3 مع "المدينة - ينبع"

تنويه إلى أن التشغيل سيكون ابتداءً من اليوم بالتنسيق مع "النقل" وبحسب المخطط

نوّهت إدارة مرور منطقة المدينة المنوّرة، بالتنسيق مع فرع وزارة النقل، إلى أنه سيتم فتح وتشغيل تحويلة (المرحلة الأولى) لاستكمال تنفيذ تقاطع الدائري الثالث مع طريق "المدينة المنوّرة - ينبع السريع".

وأوضحت الإدارة عبر الحساب الرسمي للمرور، أن فتح وتشغيل التحويلة سيكون "ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 1443/5/16هـ، وذلك حسب المخطط المرفق".