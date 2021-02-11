الإمارات: 3.525 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 319.787

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية 3.525 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 339.667 حالة.

‎وأعلنت الوزارة عن وفاة 18 حالة مصابة؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 974 حالة.

وأشارت إلى شفاء 3.734 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض، ليكون مجموع حالات الشفاء 319.787 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

0

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442 01:52 PM

إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 319.787

الإمارات: 3.525 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبو ظبي

2 152

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية 3.525 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 339.667 حالة.

‎وأعلنت الوزارة عن وفاة 18 حالة مصابة؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 974 حالة.

وأشارت إلى شفاء 3.734 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض، ليكون مجموع حالات الشفاء 319.787 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الإمارات فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021