"أمانة الرياض" ترصد 56 مخالفة خلال جولاتها التفقدية للرقابة على المباني

نفّذت 2304 زيارات من 27 يناير إلى 2 فبراير و3 بلديات كانت الأعلى مخالفة

استمرارًا لجهودها في أعمال الرقابة على المباني، تُواصل أمانة الرياض، زياراتها التفقدية؛ للتحقق من التزام تلك المباني بالاشتراطات البلدية المطلوبة، عبر 41 جولة كل ساعة عمل.

ورصد مراقبو الأمانة خلال 2304 زيارات نفّذتها في الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير 2022.56 مخالفة.

وأوضحت الأمانة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن أعلى 3 بلديات رُصدت في نطاقها المخالفات؛ هي بلدية شمال الرياض 11 مخالفة، ومثلها للروضة، وبلدية نمار 9 مخالفات.