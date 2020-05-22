أسرة الطفلة "مسك" في معاناة بعد اختفائها بالمدينة.. فمن يجدها؟

الطفلة التي لا تتجاوز سنتين خرجت من المنزل صباح اليوم

ناشد ذوو الطفلة مسك (عمرها سنتان) في المدينة المنورة، البحثَ عنها بعد اختفائها صباح اليوم بعد خروجها من منزلهم في حي آبار علي؛ مشيرين إلى أن الطفلة لا تعاني من أي مرض، وأسرتها حاليًا في حالة سيئة جدًّا.

وقال قريب الطفلة لـ"سبق": الطفلة فُقدت بعد خروجها من المنزل صباح اليوم، ولم تعد إلى الآن، وقد تم البحث عنها في أماكن متفرقة من الحي، وقد تقدمنا ببلاغ لدى شرطة العزيزية.

وأضاف: نناشد الجميع في حالة مشاهدتها أو التعرف عليها، الاتصال على الرقم: 0555356104 أو إبلاغ الجهات الأمنية.