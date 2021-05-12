"قريشي": باكستان لن تسمح بوجود أي قوات أجنبية على أراضيها أو إقامة قواعد عسكرية

نفى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إمكانية سماح بلاده بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده أمس في إسلام آباد أن باكستان لن تسمح بوجود أي قوات أجنبية على أراضيها أو إقامة قواعد عسكرية.

وأكد أن باكستان تقف إلى جانب أفغانستان في جهودها من أجل السلام والازدهار والمصالحة، ولن تنحاز إلى أي طرف من أصحاب المصلحة في هذا البلد المجاور.

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12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442 12:24 AM

"قريشي": باكستان لن تسمح بوجود أي قوات أجنبية على أراضيها أو إقامة قواعد عسكرية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

إسلام آباد

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نفى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إمكانية سماح بلاده بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده أمس في إسلام آباد أن باكستان لن تسمح بوجود أي قوات أجنبية على أراضيها أو إقامة قواعد عسكرية.

وأكد أن باكستان تقف إلى جانب أفغانستان في جهودها من أجل السلام والازدهار والمصالحة، ولن تنحاز إلى أي طرف من أصحاب المصلحة في هذا البلد المجاور.

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