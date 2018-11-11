استشهاد 5 فلسطينيين خلال استهداف إسرائيلي في "حدث أمني" جنوبي غزة

جيش الاحتلال أعلن أن قواته نفذت عملية أمنية بالقطاع وسينشر تفاصيلها لاحقاً

استشهد 5 فلسطينيين، الأحد، في هجمات إسرائيلية، قرب الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسب وكالة الأناضول.

وتفصيلاً، قال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب "إن 5 فلسطينيين استشهدوا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة".

وأضاف القدرة إن الشهداء هم: " نور الدين محمد سلامة بركة (37 عاماً)، ومحمد ماجد موسى القرّا (23 عاماً) وعلاء الدين محمد قويدر (22 عاماً)، ومصطفى حسن أبو عودة (21 عاماً)، ومحمود عطا الله مصبح (25 عاماً).

وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، أن قواته نفذت عملية أمنية في قطاع غزة، دون تقديم تفاصيل، مشيراً في بيان صدر عنه، إلى أن اشتباكات اندلعت على إثر العملية الأمنية، وقال إنه سينشر تفاصيل إضافية لاحقاً.





وفي بيان لاحق قال الجيش إنه يشن عشرات الغارات على القطاع، فيما أطلقت صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.

ومن جانبها، أمرت "الجبهة الداخلية" في جيش الاحتلال جميع سكان غلاف قطاع غزة بالبقاء في المناطق المحمية والملاجئ، وذلك بسبب التوتر الأمني على الحدود مع قطاع غزة.

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، قد أعلنت مساء اليوم عن "سقوط شهداء وجرحى من المقاومة الفلسطينية في حدث أمني جنوبي قطاع غزة"، دون تقديم تفاصيل.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه: "حدث أمني شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة أسفر عن شهداء وجرحى من عناصر المقاومة".

وأضافت أن "الأجهزة الأمنية والشرطية أعلنت الاستنفار لمتابعة الحدث".





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غارات إسرائيلية بصواريخ وقذائف عدة على أهداف متفرقة بخان يونس

"داخلية" غزة: شهداء وجرحى من جراء "حدث أمني" جنوبي القطاع

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة مساء اليوم سقوط شهداء وجرحى من المقاومة الفلسطينية في "حدث أمني" جنوبي قطاع غزة، بحسب وكالة الأناضول.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "حدث أمني شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة أسفر عن شهداء وجرحى من عناصر المقاومة".

وأضافت بأن "الأجهزة الأمنية والشرطية أعلنت الاستنفار لمتابعة الحدث".

ولم توضح "الداخلية" طبيعة الحدث، أو عدد الشهداء والجرحى.. لكنه ترافق مع قيام طائرات حربية إسرائيلية وآليات مدفعية بشن سلسلة غارات وقصف على مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية وآليات مدفعية قد شنت مساء الأحد سلسلة غارات إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل "الأناضول" بأن الطائرات والمدفعية الإسرائيلية قصفت بصواريخ وقذائف عدة أهدافًا متفرقة على خان يونس. فيما لم تُعرف حيثيات الحدث ووقوع ضحايا من عدمه حتى اللحظة.

وتشهد أجواء جنوبي قطاع غزة تحليقًا مكثفًا للطائرات الحربية والاستطلاع.