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قال: أجواء باردة صباحاً معتدلة نهار اليوم وغداً .. لا تتأخروا في أخذ أبنائكم من المدرسة

انتبهوا لـ "الوقت القاتل" .. "الحصيني" ناصحاً: لمصلحتكم البسوا ولبسوا عيالكم "شتوي"

نصح الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ الأهل، أن يلبسوا ويلبسوا أولادهم في أثناء ذهابهم للمدرسة الملابس الشتوية اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "لمصلحتكم البسوا ولبسوا عيالكم" والمتوقع -بإذن الله- أجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً، اليوم الأحد، وغداً الإثنين، على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية، وهذه المناطق ملابس شتوية ثقيلة".

ونصح مَن يقطنون المدينة النبوية والشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية بملابس شتوية متوسطة، أما باقي المناطق فقال "الحصيني": "ملابس ربيعية".

وفي تغريدة عنونها بـ #نصيحة للجميع، قال "الحصيني": "لا تتأخروا في أخذ أبنائكم وبناتكم من المدرسة مباشرةً بعد انتهاء #الاختبار #انتبهوا من الوقت القاتل، وهو الوقت الذي يأتي مباشرةً عند خروج أبنائنا من الاختبار: معدل الجريمة يرتفع- قضايا أخلاقية- تفحيط- مخدرات.. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في #الاختبارات واحفظهم بحفظك.. آمين".