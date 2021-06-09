"المياه الوطنية": تشييد 5 خزانات ومحطة ضخ وخطوط شبكات بالدوادمي

توصيلات لخدمة 20 ألف مستفيد جديد.. في إطار خطط الشركة الاستراتيجية

واصلت شركة المياه الوطنية ممثلة بالقطاع الأوسط استكمال وتنفيذ مشاريعها المائية التي وضعتها سلفًا ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبُنى منظومتها التحتية، بهدف رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية.

وانتهت الشركة مؤخرًا من أعمال تشييد محطة ضخ، وخمسة خزانات مياه أرضية وعلوية بسعة تجاوزت (26) ألف م3، بالإضافة إلى تنفيذها خطوطًا وشبكات للمياه بأطوال تجاوزت (108) كيلومترات طولية، وتنفيذها (1595) توصيلة لخدمة ما يقارب (20) ألف مستفيد جديد في أجزاء متفرقة من محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

وذكرت الشركة أن هذا المشروع تجاوزت تكلفته أكثر من (51) مليون ريال، ويهدف إلى زيادة تحسين الخدمات المقدمة للعملاء، ورفع نسب التغطية بما يحقق استدامة الأمن المائي.

وأكدت أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشروعات وفق الجداول الزمنية والخطط التشغيلية المعتمدة.

وشددت في الوقت ذاته على مراعاتها والتزامها بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروعات.