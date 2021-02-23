تدشين مركز لقاحات كورونا في مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف

المستهدفون في المرحلة الأولى العسكريون والصحيون وذوو الأمراض المزمنة

ضمن ما تقدمه وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، من اهتمام ومشاركة في مكافحة جائحة كورونا، افتتح مساء اليوم قائد منطقة الطائف اللواء ركن الدكتور محمد بن مشبب القحطاني، ومدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، مركز اللقاحات في مستشفى الأمير منصور العسكري، واستقبال المسجَّلين عن طريق موقع المستشفيات لتلقي اللقاح.

يُشار إلى أن المستهدفين في المرحلة الأولى هم العسكريون والصحيون وذوو الأمراض المزمنة.