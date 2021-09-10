تراجع أسعار النفط ‏‎1.5‎‏%‏ إثر سحب الصين من احتياطياتها الحكومية

سجلت أسعار النفط اليوم، تراجعًا إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، مع إعلان الصين إطلاق خطة للسحب من احتياطيات النفط الحكومية.
فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو 1.6 ٪ لتبلغ عند التسوية 71.45 دولار للبرميل.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 1.7 % إلى 68.14 دولار.
هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 68.14 دولار
سجلت أسعار النفط اليوم، تراجعًا إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، مع إعلان الصين إطلاق خطة للسحب من احتياطيات النفط الحكومية.
فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو 1.6 ٪ لتبلغ عند التسوية 71.45 دولار للبرميل.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 1.7 % إلى 68.14 دولار.