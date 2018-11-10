"باشراحيل" يفتتح معرض الفنانة التشكيلية "رهيفة بصفر"

افتتح رجل الأعمال فواز باشراحيل المعرض الثاني للفنانة التشكيلية رهيفة حسن يسلم بصفر الذي سيستمر ١٠ أيام بصالة داما آرت بجدة.

واحتوى المعرض على عدد من اللوحات التشكيلية، وحضره كوكبة من المثقفين والمثقفات ورجال وسيدات الأعمال والمتذوقين للفن التشكيلي بمدينة جدة.