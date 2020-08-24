أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس المنطقة غداً.. عن بُعد

المجلس يستعرض الموضوعات التي تمت دراستها والتوصيات

يرأس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، غداً، بالإمارة عبر الشبكة الافتراضية، جلسة مجلس المنطقة الشرقية الثالثة عشر من دور الانعقاد السابع.

ويستعرض المجلس الموضوعات التي تم دراستها من قبل اللجان التابعة للمجلس، والتوصيات التي خرجت بها لمناقشتها واتخاذ اللازم حيالها.

الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

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24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 10:24 AM

المجلس يستعرض الموضوعات التي تمت دراستها والتوصيات

أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس المنطقة غداً.. عن بُعد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الدمام

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يرأس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، غداً، بالإمارة عبر الشبكة الافتراضية، جلسة مجلس المنطقة الشرقية الثالثة عشر من دور الانعقاد السابع.

ويستعرض المجلس الموضوعات التي تم دراستها من قبل اللجان التابعة للمجلس، والتوصيات التي خرجت بها لمناقشتها واتخاذ اللازم حيالها.

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الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

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