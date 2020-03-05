مدير عام حرس الحدود يرعى حفل توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن في نسختها الـ 11

بحضور خطيب وإمام المسجد الحرام .. وشارك فيها 135 متسابقًا ومتسابقة

رعى مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي مسابقة المدير العام السنوية لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي حرس الحدود لعام ١٤٤٠هـ، في قاعة النشاط الثقافي بمعهد تدريب حرس الحدود بالرياض، بحضور الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري خطيب وإمام المسجد الحرام، وشارك فيها (١٣٥) متسابقًا ومتسابقة في حفظ وتجويد سور (الكهف ومريم وطه ونوح والجن).

وجاءت نتائج المسابقة، التي شارك فيها منسوبو حرس الحدود من عسكريين وموظفين ومتعاقدين وزوجاتهم وأبنائهم على النحو التالي:

الفرع الأول (سورة طه): حصل على المركز الأول من الرجال المتسابق وكيل الرقيب محمد عويد محمد القحطاني من منطقة عسير، ومن النساء حصلت على المركز الأول المتسابقة بهية بنت يحيى أبو طالب من منطقة الرياض.

الفرع الثاني (سورة مريم): حصل على المركز الأول من الرجال المتسابق معاذ عبدالله نصار المهاشير من المنطقة الشرقية، ومن النساء حصلت على المركز الأول المتسابقة بدور بنت عبدالرحمن الرزقي من منطقة الرياض.

الفرع الثالث (سورة الكهف): حصل على المركز الأول من الرجال المتسابق تركي فهد الجهني من منطقة المدينة المنورة، وحصلت على المركز الأول من النساء المتسابقة روان بنت فهيد البقمي من منطقة مكة المكرمة.

الفرع الرابع (سورتا نوح والجن): حصل على المركز الأول من الرجال المتسابق زياد بن مفرح سوحاني من منطقة جازان، وحصلت على المركز الأول من النساء المتسابقة ريمان بنت حمد بكري من المنطقة الشرقية.

كما حصلت شعبة قيادة منطقة تبوك على جائزة التميز للمنطقة الأكثر مشاركة في المسابقة لهذا العام، وشعبة قيادة منطقة جازان على جائزة التميز للأكثر فوزًا خلال الخمس سنوات الماضية في المسابقة، وشعبة قيادة منطقة مكة المكرمة على جائزة التميز في توعية منسوبي حرس الحدود لعام ١٤٤٠هـ .

وأعرب المدير العام لحرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، عن شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، حفظه الله، على الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير والتشجيع المستمر لمثل هذه الأنشطة ذات العلاقة بكتاب الله، وذلك هو نهج مبارك لهذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله، مشيرًا إلى سعادته البالغة للتفاعل الكبير الذي لمسه من المتسابقين والمتسابقات خلال متابعته لمراحل هذه المسابقة، مشددًا على استمرارها وتطويرها.

من جانب آخر، أكد الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري خطيب وإمام المسجد الحرام، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أن المملكة أولت اهتمامًا خاصًا بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وقدمت منذ تأسيسها الدعم الكبير لمختلف الأنشطة المرتبطة بمصدري التشريع الأولين، مشددًا على أهمية تعلم وحفظ القرآن الكريم وتدبره على الإنسان في شؤونه الحياتية، مبينًا أن الله عز وجل خص أهل القرآن بمكانة عظيمة، تبدأ دنيويًا بطرح البركة في أموالهم وأولادهم، وتنتهي بجزيل المثوبة في الآخرة.

وأثنى فضيلته على الجهود المتميزة التي تقدمها المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة بالمدير العام الفريق عواد بن عيد البلوي من خلال الإشراف على التنظيم والمتابعة شخصيًا لهذه المسابقة، موجهًا شكره إلى القائمين عليها، وحث المتسابقين على التمسك بكتاب الله عز وجل وتدبره ورعايته لأنه يمثل سجل الأخلاق الحميدة، ولأثره البالغ في البناء العقدي والمعنوي القويم للشخصية المسلمة عامة وللشخصية العسكرية على وجه الخصوص.

وأشارت رئيسة قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هيلة بنت ضيف الله اليوسف، في كلمة لها من قاعة الحضور النسائي، بالجهود المثمرة والبناءة للمديرية العامة لحرس الحدود، ممثلة بمعالي المدير العام، في الاهتمام والتنظيم المستمر لهذه المسابقة، والذي يأتي في سياق اهتمام القيادة الرشيدة- رعاها الله- بالقرآن الكريم وأهله، وجميع الأنشطة المرتبطة به وبالسنة النبوية، داعية الحافظين والحافظات إلى الارتباط بكتاب الله والمداومة على حفظه وتدبره.

وفي نهاية الحفل تسلم الفائزون بالمراكز الأولى جوائزهم من قِبل المدير العام لحرس الحدود، الذي أشاد بمشاركتهم وبما حققوه من إنجاز.





كما كرّم الفريق البلوي شعب التوجيه الفكري والمعنوي المتميزة في جانب التوعية بقيادات المناطق. وقدم المدير العام لحرس الحدود هدية تذكارية لضيف الحفل الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري خطيب وإمام المسجد الحرام بهذه المناسبة، كما كرّم مدير إدارة التوجيه الفكري والمعنوي السابق بالمديرية العامة لحرس الحدود العميد سعود بن عبدالرحمن الدعيجي في لمسة وفاء نظير جهوده المميزة.