في أكبر عدد منذ 49 يومًا.. كوريا الجنوبية تسجّل 40 إصابة بكورونا

تزامنًا مع إعادة فتح المدارس وبلغت حصيلة الإصابات 11265 حالة

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تزامنًا مع إعادة فتح المدارس في البلاد؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11265 حالة.

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها العدد اليومي لحالات الإصابة بكورونا 40 حالة، منذ يوم 8 أبريل الماضي، عندما سجلت البلاد 53 إصابة في يوم واحد.

ووفق "روسيا اليوم" من بين الـ40 حالة الجديدة، كانت 37 حالة لانتقال العدوى محليًّا، وجاءت الـ3 حالات المتبقية من الخارج.

وترجع زيادة الإصابات إلى انتشار الفيروس الناجم عن العدوى الجماعية التي بدأت في مَلاهٍ ليلية في منطقة إيتوان في سيئول.

وتشهد البلاد سلسلةً من حالات الإصابة في المدارس ورياض الأطفال؛ الأمر الذي يثير مخاوف من انتشار الوباء مرة أخرى بعد إعادة فتح المدارس.