55 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبار نهاية الفصل الأول في "تعليم الباحة" ﻿

بمتابعة "الزهراني".. للارتقاء بنواتج التعلُّم وتحسينها والعناية بالتحصيل

أكد المدير العام لتعليم الباحة، الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، أن الهدف الأساس من الاختبارات هو الارتقاء بنواتج التعلم والعناية بالتحصيل الدراسي للطلاب والطالبات خلال هذه الفترة، وتقييم غايات التعلم وتحسينه بصفة مستمرة، ورصد الفجوات والفاقد التعليمي في عمليات التعلم، بما يساعد في بناء برامج استدراكية، وتقديم خطط علاجية مناسبة. مشيرًا إلى الجاهزية التامة للإدارة لانطلاق الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول وفق الآلية المحددة لها.

ونوه الدكتور الزهراني بما يقوم به أكثر من 12 ألف معلم ومعلمة في تعليم الباحة من دور بارز في تشجيع ما يزيد على 55 ألف طالب وطالبة، يؤدون الاختبارات مع صبيحة يوم الأحد 5 / 5 / 1442 هـ، وتحفيزهم، وحثهم نحو الأداء الأفضل للتغلب على قلق الاختبارات للحصول على تحصيل دراسي متقدم.

كما نوه بتنفيذ خطط العمل الزمنية المعدة التي ينفذها ما يقارب 400 مشرف تربوي ومشرفة، إلى جوار القيادات التعليمية، عبر الزيارات الميدانية والافتراضية للمدارس؛ لتقديم أساليب المساندة المتنوعة للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس، والوقوف عن كثب، ومتابعة أداء الاختبارات، وتحقيق الأجواء المثالية التي تعين على الأداء الجيد، وتبعث الطمأنينة لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات. داعيًا الطلاب والطالبات إلى الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة، والبُعد عن الخوف والقلق الزائد، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق، وتحقيق أعلى النتائج.

وحث الدكتور "الزهراني" في السياق ذاته جميع الإدارات والأقسام المعنية على تكامل الجهود كافة، وتسخيرها؛ لضمان انطلاقة مميزة لهذه الفترة من العام، راجيًا لجميع الطلاب والطالبات دوام التوفيق، وأن تكلل جهودهم بالنجاح والتميز.