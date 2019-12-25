الزعاق: معظم أجزاء الكسوف غداً ستكون بهذه المواقع

قال: يشاهد حلقياً على #الأحساء وينتهي الساعة الثامنة

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن معظم أجزاء الكسوف غداً الخميس ستكون في الأجزاء الجنوبية الشرقية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": في صباح يوم غد الخميس: ستشرق الشمس وهي منكسفة جزئياً على معظم مناطق #السعودية، ويشاهد حلقياً على #الأحساء، فمعظم جزء الشمس المكسوف سيكون في الأجزاء الجنوبية الشرقية، ويتناقص لدرجة التلاشي على الشمال الغربي ناحية #حقل.

وتابع: ينتهي الكسوف قرابة الساعة الثامنة صباحاً بتفاوتٍ بسيطٍ للمواقع.