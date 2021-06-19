القوات الجوية تعترض وتدمّر 7 طائرات دون طيّار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية

"التحالف": عملية الاعتراض تمّت بنجاح في الأجواء اليمنية وتمّ صد المحاولة العدائية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 7 طائرات دون طيّار مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.

وأكّد أن عملية الاعتراض تمّت بنجاحٍ في الأجواء اليمنية وتمّ صد المحاولة العدائية.

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19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 01:54 PM

"التحالف": عملية الاعتراض تمّت بنجاح في الأجواء اليمنية وتمّ صد المحاولة العدائية

القوات الجوية تعترض وتدمّر 7 طائرات دون طيّار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 7 طائرات دون طيّار مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.

وأكّد أن عملية الاعتراض تمّت بنجاحٍ في الأجواء اليمنية وتمّ صد المحاولة العدائية.

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