القوات الجوية تعترض وتدمّر 7 طائرات دون طيّار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 7 طائرات دون طيّار مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.
وأكّد أن عملية الاعتراض تمّت بنجاحٍ في الأجواء اليمنية وتمّ صد المحاولة العدائية.
"التحالف": عملية الاعتراض تمّت بنجاح في الأجواء اليمنية وتمّ صد المحاولة العدائية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 7 طائرات دون طيّار مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.
وأكّد أن عملية الاعتراض تمّت بنجاحٍ في الأجواء اليمنية وتمّ صد المحاولة العدائية.