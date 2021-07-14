وزارة الدفاع: انفجار عرضي لمخلفات ذخائر غير صالحة ومُعدة للإزالة بإحدى ساحات الإزالة بالخرج

المالكي: لا يوجد أي إصابات أو خسائر ويجري متابعة الحادث من جهات الاختصاص

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي؛ بوقوع انفجار عرضي عند الساعة (05:10) من صباح اليوم الأربعاء، الموافق 14 يوليو 2021م، بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام.

وأضاف العميد المالكي؛ أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر -ولله الحمد- ويجري متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص.