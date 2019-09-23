"التجارة والاستثمار" تستذكر الرواد من رجال الأعمال في اليوم الوطني

في لمحة وفاء قدرها رواد مواقع التواصل

احتفاء بأبرز رواد الحركة التجارية للمملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه؛ استذكرت وزارة التجارة والاستثمار أبرز رواد القطاع التجاري عبر وسم #تجار_في_ذاكرة_الوطن والذي استعرض عددًا من الأسماء؛ عرفاناً بدورها البارز في النهوض بالتجارة السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 89.



بدأت السلسلة التعريفية التي نشرتها الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمؤسس أول شركة تجارية في السعودية في العام 1286 هجرية، وصاحب السجل التجاري رقم (1) زينل علي رضا (1845/ 1929) والذي يعدّ عميداً لبيوت جدة التجارية؛ حيث بدأ نشاطه التجاري باستيراد الأقمشة والمواد الغذائية من الهند، بالإضافة إلى عمله في تجارة اللؤلؤ، كما يعد أول من أسّس فروعاً للتموين وإرسال البضائع ومخاطبة الشركات العالمية للاستيراد منها، وضمن أوائل التجار الذين استخلصوا توكيلات للبواخر الواردة إلى جدة من بيوت التجارة الأوروبية.



ولم يغفل زينل دور التجار في المسؤولية الاجتماعية؛ حيث أسس مدرسة الفلاح في جدة وابتعث المميزين من خريجيها للدراسة في الهند.



ثاني رواد سلسلة #تجار_في_ذاكرة_الوطن هو التاجر سليمان بن صالح العليان (1918/ 2002) الذي كان شغوفاً بالتجارة لدرجة قيامه برهن منزله لتأسيس شركة مقاولات؛ إذ يعد مؤسس أول شركة لتوليد الكهرباء، وأول شركة سعودية لتسويق غاز البروبين، ومالك 40 شركة في مختلف القطاعات، الحاصل على وكالات عدة لمنتجات عالمية، كما ترأس العليان مجلس الغرف السعودية من 1405 إلى 1408 هجرية.



ثالث رواد سلسلة #تجار_في_ذاكرة_الوطن هو عبدالعزيز بن حمد القصيبي 1921 – 2003، والذي عمل مع والده في مجال الصرافة، ثم بدأ توسيع نشاطاته لتشمل القطاع الصناعي؛ حيث أنشأ مصنع (بيبسي كولا)، كما يعد أحد أهم الموردين لشركة الزيت العربي السعودي (أرامكو)، إضافة إلى مساهمته في إنشاء أول محطة كهرباء في الخبر، وقام بتأسيس أول سلسلة من محطات البنزين في المملكة مع إخوته.



رابع رواد سلسلة #تجار_في_ذاكرة_الوطن التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار هو عبدالعزيز بن محمد كعكي 1902 – 1986، الذي بدأ عمله في التجارة، ثم اتجه للعمل المصرفي وتبديل العملات للحجاج والمعتمرين؛ حيث يعد مؤسس البنك الأهلي التجاري‬⁩ بالشراكة مع عدد من رجال الأعمال، وأسندت إليه مهمة صرف مرتبات موظفي الدولة خلال عهد الملك المؤسس، كما يعتبر أول مؤسس لشركة نقل خاص بالحجاج والمعتمرين.



خامس رواد #تجار_في_ذاكرة_الوطن هو شخصية معروفة، هو التاجر صالح بن عبدالعزيز الراجحي 1923_ 2011؛ حيث يعد مؤسس مصرف الراجحي مع إخوانه، وعضو ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركتَي الخزف السعودي‬⁩ ونادك ⁦‪للألبان. الراجحي امتهن التجارة منذ نعومة أظافره؛ حيث بدأ بممارسة تجارة الخردة ثم اتجه لمهنة الصرافة عبر بسطة بحي الديرة وسط الرياض، ومنها توسَّع نشاطه ليشمل الصرافة والعقار والزراعة، وغيرها من الأنشطة التجارية، ويعتبر من الأعضاء المؤسسين للغرفة التجارية الصناعية بالرياض.



سادس رواد #تجار_في_ذاكرة_الوطن هو ‏عبدالله بن فؤاد بوبشيت ‏1925 – 2008، والذي اكتسب خبرة عملية بالعمل كموظف لدى شركة أرامكو؛ حيث اقتنص فرصة الفوز بعقد مشروع غسيل سيارات الشركة، ومن ثم الانطلاقة في قطاع التجارة والمقاولات، إلى أن أسس شركة "فابكو" لصناعة الورق وأنابيب البلاستيك، وشركة الصناعات الوطنية مع عبدالله النعيمي التي قامت بإمداد الشركات بالمواد كأرامكو السعودية وبترومين.



سابع سلسلة #تجار_في_ذاكرة_الوطن هو محمد إبراهيم السبيعي‏ 1915 – 2017، والذي ترك مسقط رأسه عنيزة متجهاً إلى مكة المكرمة بحثاً عن الرزق، ممتهناً الأعمال اليدوية الشاقة والسقاية، ثم التحول إلى العمل الحكومي، وبعد ذلك الاتجاه لقطاع التجارة ليؤسس مصرف السبيعي، وشركة محمد إبراهيم السبيعي، وأولاده (ماسك) المتخصصة في الاستثمار، ومفتتح أول مكتب تنفيذي سعودي في نيويورك لتلبية احتياجات المملكة من معدات لقطاعَي البترول والمياه، ويعتبر شريكًا مؤسسًا للعديد من البنوك والشركات، ويملك الحصة الأكبر في بنك البلاد.



ثامن سلسلة #تجار_في_ذاكرة_الوطن هو التاجر حسن بن عباس شربتلي ‏1913 – 1999، والذي بدأ عمله التجاري في سن العاشرة مع والده وإخوته، وذلك بإمداد الحجاج بالمواد الغذائية، ومن ثم استيراد الفاكهة وموادّ العطارة، ثم التوسع في مجالات الصرافة والعقار والخدمات؛ كالمواصلات والصحافة والنشر والبريد وغيرها، ويعد شربتلي مؤسس بنك الرياض ⁦‪مع عدد من المستثمرين، وأول من استورد الأسمنت إلى السعودية من السويد.



تاسع سلسلة #تجار_في_ذاكرة_الوطن هو إسماعيل بن علي أبو داود 1917 – 2005، والذي عمل معلّماً في مدرسة الفلاح، ثم تدرّج في عدة مناصب بشركة التعدين، ثم قرّر الاتجاه إلى التجارة؛ حيث قام بعدة رحلات لأوروبا وأمريكا بهدف توطيد العلاقات التجارية مع كبرى الشركات، إلى أن أنشأ أول مصنع كيميائي في المملكة، وأسس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، ورأس مجلس الغرف السعودية ثلاث مرات آخرها بين عامي 1420 – 1422هـ، سجلت شركته إسماعيل أبوداوود للتجارة المحدودة مبيعات بقيمة مليار دولار في العام 2003.



عاشر سلسلة #تجار_في_ذاكرة_الوطن هو أحمد بن عبدالله الجفالي 1924 – 1994، اكتسب التجارة من والده ومكّنه إتقانه لثلاث لغات من تكوين علاقات تجارية عالمية؛ حيث أسس مع إخوانه شركة الجفالي التي تملك العديد من الوكالات العالمية؛ أبرزها وكالة مرسيدس للسيارات، وأحد مؤسسي شركة الكهرباء في مكة المكرمة، وعضو المجلس الاستشاري العالمي لبنك CHASE.



ختام سلسلة #تجار_في_ذاكرة_الوطن والحادي عشر؛ هو التاجر محمد بن عبدالله الجميح ‏1915 – 2004، بدأ عمله التجاري في وقت مبكّر ببيع العصي، ثم عمل في دكان والده بشقراء ليمارس بعد ذلك أعمالًا تجارية متعددة، ويتوسّع في تجارة السيارات والمعدات وغيرها، حتى أسس شركة الجميح مع شقيقه عبدالعزيز في نشاط بيع السيارات وغيرها، وأنشأ مصانع البيبسي كولا للمرطبات، وصار وكيلًا لعدد من الشركات الدولية؛ منها جنرال موتورز للسيارت، ويوكوهاما للإطارات، وأسس مصنع شل في السعودية.