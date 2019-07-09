#الشورى يطالب بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية

دعا "الشؤون البلدية" إلى دراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور

طالب مجلس #الشورى، اليوم، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية، وأن توضح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها القادمة.

وفي جلسته اليوم، طالب المجلس، الوزارة، بدراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسرعة حصر المواقع والمشروعات المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول كافة، ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني، لتفادي المخاطر، مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة.

وطالب المجلس، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتقويم استخدام الطاقة في أنشطتها المختلفة من تكييف وإنارة، ونقل، وأن تدرج التقويم في تقاريرها القادمة وتطوير أعمال المراقبة والمتابعة لديها باستخدام التقنيات الحديثة.