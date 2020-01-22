"فيصل بن بندر" يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

بحث الجانبان خلال اللقاء التعاون القائم بين المملكة والمنظمة

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في مدينة دافوس السويسرية، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير؛ وذلك على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي.

وبحث الجانبان -خلال اللقاء- التعاون القائم بين المملكة والمنظمة الدولية، وسبل تعزيزه وتطويره.

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية مدينة دافوس السويسرية بيتر مورير

1

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441 12:04 PM

بحث الجانبان خلال اللقاء التعاون القائم بين المملكة والمنظمة

"فيصل بن بندر" يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 2,370

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في مدينة دافوس السويسرية، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير؛ وذلك على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي.

وبحث الجانبان -خلال اللقاء- التعاون القائم بين المملكة والمنظمة الدولية، وسبل تعزيزه وتطويره.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية مدينة دافوس السويسرية بيتر مورير

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020