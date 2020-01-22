"فيصل بن بندر" يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

بحث الجانبان خلال اللقاء التعاون القائم بين المملكة والمنظمة

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في مدينة دافوس السويسرية، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير؛ وذلك على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي.

وبحث الجانبان -خلال اللقاء- التعاون القائم بين المملكة والمنظمة الدولية، وسبل تعزيزه وتطويره.