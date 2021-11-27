الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا: أوميكرون لا يفقد المصابين به الشم والتذوق وهذه أعراضه

أكدت أن المستشفيات لم تكتظ بأعداد كبيرة من المصابين به.. ما زال يمثل مرضاً خفيفاً

أكدت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أنجيليك كويتزي، أنه من السابق لأوانه وضع بلادها على القائمة الحمراء للسفر، بعد اكتشاف متغير "أوميكرون" المتحور من فيروس كورونا المستجد.



يأتي ذلك الموقف في الوقت الذي يترقب فيه العالم مخاطر المتحور الجديد لكورونا "أوميكرون".



وقالت "كويتزي"، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت: "لا توجد أدلة إكلينيكية كافية لإثبات المخاطر المرتبطة بمتغير [بي.1.1.529] الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية أوميكرون.

وأضافت: "تم اكتشاف المتغير لدى بعض المسافرين من جنوب أفريقيا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا".



وأردفت: "أوميكرون تم اكتشافه فقط في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، والمستشفيات لم تستقبل حتى اللحظة أعدادًا كبيرة من المصابين بالمتحور الجديد، فضلًا عن عدم اكتظاظ وحدات العناية المركزة في البلاد بهم".



وتابعت "كويتزي": "المتحور الجديد يمثل مرضاً خفيفاً مع أعراض تتمثل في التهاب العضلات والإرهاق لمدة يوم أو يومين، مع الشعور بعدم الراحة حتى الآن، والمصابون لا يعانون من فقدان حاسة التذوق أو الشم، قد يكون لديهم سعال خفيف، ولا توجد أعراض بارزة، ومن بين المصابين من يتم علاجهم في المنزل حاليًا".