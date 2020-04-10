فيديو مرعب.. شاهد انتشار كورونا من السعال والعطس

ابق في منزلك .. وتجنب العدوى

كشف فيديو مرعب أعده باحثون في جامعة فنلندية، كيف يمكن لسعال أو عطس مريض كورونا المستجد أن ينشر المرض في مساحة ضخمة في سوبر ماركت، ليصبح التسوق مهمة محفوفة بالمخاطر خاصة في الأماكن المزدحمة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، نشر باحثون في جامعة آلتو الفنلندية مقطع رسوم متحركة بنموذج ثلاثي الأبعاد، يوضح كيفية انتشار الفيروس من خلال جزيئات صغيرة، حين يسعل شخص مصاب أو يعطس، أو حتى يتحدث في مكان مغلق.

ويظهر الفيديو شخصًا مصابًا بكورونا في ممر بين الأرفف، وعندما يعطس أو يسعل تنتشر جزيئات من رذاذ عطسه أو سعاله، وتنتشر عبر الهواء بعيدًا عن منطقة تواجده، وانتقالها حتى تتجاوز عدة أرفف وممرات مثل تلك الموجودة في المحلات التجارية.

كما يكشف العلماء أن الجسيمات التي تحمل الفيروس يمكن أن تبقى في الهواء لفترة أطول مما كان يعتقد في السابق.

ونقل موقع "سكاي نيوز" البريطاني عن الباحثين قولهم: "النتائج التي توصلنا إليها تؤكد على أهمية تجنب الأماكن الداخلية المزدحمة خلال جائحة كوفيد 19".

وقال فيل فورينين، الأستاذ المساعد في جامعة آلتو في فنلندا: "يمكن لأي شخص مصاب بكورونا أن يسعل ويبتعد، ثم يترك بعد ذلك جزيئات صغيرة للغاية تحمل الفيروس".

وأضاف: "الجسيمات الصغيرة للغاية لا تسقط على الأرض، لكنها تتحرك مع التيارات الهوائية أو تبقى في نفس المكان".

وتابع: "بعد ذلك يمكن لأي شخص مر من تلك المنطقة أن يلتقط الفيروس. هذا يعني أنه من الضروري تجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة".

ويؤكد الفيديو على ضرورة البقاء في المنزل وتجنب التسوق خاصة في الأماكن المزدحمة، وإن اضطر الشخص للتسوق فعليه ارتداء القناع الواقي والقفازات الطبية.