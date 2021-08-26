وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير موريشيوس

الطرفان استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.

وتضمن الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 03:38 PM

الطرفان استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير موريشيوس

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.

وتضمن الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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