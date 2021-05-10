"التحالف": اعتراض وتدمير زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر

أكد أن الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة

أكدت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر.

وأشارت قوات التحالف إلى استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وقالت قوات التحالف إن الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.

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10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442 11:01 PM

أكد أن الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة

"التحالف": اعتراض وتدمير زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر.

وأشارت قوات التحالف إلى استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وقالت قوات التحالف إن الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.

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