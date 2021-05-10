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أكد أن الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة

"التحالف": اعتراض وتدمير زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر

أكدت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر.

وأشارت قوات التحالف إلى استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وقالت قوات التحالف إن الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.