إغلاق 10 منشآت ورصد 53 مخالفة ومصادرة مواد منتهية الصلاحية في رفحاء

أمانة الشمالية دعت إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر 940

أسفرت الجولات الرقابية التي قامت بها الفرق التفتيشية بأمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي، على الأنشطة التجارية والغذائية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية، عن رصد 53 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والصحية، وإغلاق 10 منشآت مخالفة، ومصادرة مواد منتهية الصلاحية، وطُبّقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظاماً.

ودعت أمانة المنطقة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز البلاغات 940.