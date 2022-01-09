مهاجم النصر الكاميروني "أبوبكر" .. يقود منتخب بلاده لانتصار ثمين

في افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. أمام بوركينا فاسو

قاد مهاجم نادي النصر السعودي "الكاميروني" أبو بكر منتخب بلاده إلى تحقيق فوز ثمين بهدفين من ركلتي جزاء لتحول الكاميرون صاحبة الأرض تأخرها بهدف إلى فوز 2-1 على بوركينا فاسو في افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (النسخة 33)، في ياوندي اليوم الأحد.



يُذكر أن بوركينا فاسو افتقدت المدرب كامو مالو وستة لاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة الكاميرون.