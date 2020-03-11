شاهد.. ماذا قال سفير خادم الحرمين عند لقائه أستاذه الأردني بعد غياب 40 عاماً؟

"الملكاوي": ما أجمل الوفاء للتربويين الذين درسوا في السعودية

احتفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، بمعلمه الذي درّسه قبل 40 سنةً، معبراً عن سعادته الغامرة وحبه للأردن وشعبها، والتي ترعرع حبها في قلبه، وذلك في لمسة وفاء غير مستغربة على من يمثل المملكة في الخارج وكسب ثقة القيادة الرشيدة.

جاء ذلك في تغريدة وفاء عبر حسابه بـ"تويتر" عقب لقاء معلمه جاء فيها: "منذ 40 عاماً كان معظم معلمينا من الأشقاء الأردنيين، ترعرع حبي للأردن منذ حينها. تشرفت اليوم بلقاء أستاذي يوسف السباتين".

فيما علّق على التغريدة المستشار الأمني والإعلامي محمد الملكاوي قائلاً: "سفير المملكة العربية السعودية في الأردن نايف بن بندر السديري يفخر بمعلمه في المدرسة قبل 40 عاماً الأستاذ يوسف السباتين".

‏وأضاف: "ما أجمل الوفاء ممن يمثل خادم الحرمين الشريفين لأحد المربين والتربويين الأردنيين الأوائل الذي درسوا في السعودية، ورفعوا راية الأردن في سماء السعودية المباركة".