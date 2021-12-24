تايلاند تسجل 2671 إصابة جديدة بكورونا و658 حالة بليبيا

سجّلت السلطات الصحية في تايلاند 2671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و27 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت وزارة الصحة العامة التايلاندية أن إجمالي الإصابات بلغ مليونين و204 آلاف و672 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 21 ألفًا و528 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ مليونين و144 ألفًا و952 حالة.

ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وست وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 384 ألفاً و663 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و641 وفاة.