ليلة ويوم في انتظار الملك وولي العهد.. احتفالات وسحائب غيث تغيّر وجه الجوف

تشارك المدارس بطلابها في استقبالهما بطرقات سكاكا وتحتفي المحافظات

غداً يوم مختلف وطقس متباين بالجوف، وصفه سحائب غيث تؤثر على جوه لتغيث أرضه؛ حيث تصل همايل السحاب غداً الثلاثاء وتستمر ليومين، ومنها يتغير وجه التنمية في الجوف، ويتأثر طقسه بوصف خبراء الطقس، فمزيدًا من الأمطار تؤثر على الطقس والتنمية.

لحظة وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان المنتظرة غدًا الثلاثاء؛ لحظة لطالما انتظرها أهل الجوف؛ الذين استعدوا لها باستقبال باهر، بدءًا من وصولهما للمطار حتى وصولهما للمقر المعد لهما في مدينة سكاكا.

فتشارك مدارس منطقة الجوف بطلابها لاستقبال الملك وولي عهده -حفظهما الله- ومرافقيهما، في طرقات مدينة سكاكا، حسب خطة معدة من قبل تعليم المنطقة، وتحتفل المحافظات ليلة وصول الزائر الكبير، بمشاركة الأهالي، فمحافظة دومة الجندل أعدت موقعًا للاحتفاء بزيارة الملك في حديقة المركز الحضاري.

وتأتي الزيارة الكريمة لدعم المسيرة التنموية لمناطق المملكة التي تشهدها المناطق في العهد الميمون، فعرف الملوك منذ عهد المؤسس بزيارة المناطق لتفقد أحوال الشعب وتلمس احتياجاتهم، حيث زار منطقة الجوف الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله عام 1372هـ، وزارها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- عام 1428هـ، ويزورها حالياً الملك سلمان بن عبدالعزيز كثالث ملك يزور منطقة الجوف.