"الخدمة المدنية": رُتَب المعلمين تعزِّز التكافؤ وتحفِّز الجهود.. ومكافأة لمن يُكلَّف بما يزيد على نصابه

نشرت "الخدمة المدنية" إنفوغرافيك توضيحيًّا عن مواد في لائحة الوظائف التعليمية، وقالت: ‏تعزيزًا للتكافؤ في النصاب بين المعلمين، حددت لائحة الوظائف التعليمية لكل رتبة من الرتب نصابًا مخصصًا، وتحفيزًا لكل جهد مبذول من المعلمين، وستتم مكافأة المعلم عند تكليفه بما يزيد على نصابه.