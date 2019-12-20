"الأمر بالمعروف بنجران" يُنهي استعداداته لفترة الاختبارات

دعا الطلابَ والطالبات إلى التحلي بالآداب والأخلاق الكريمة

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، استعداده لموسم اختبارات الطلاب والطالبات في صفوف التعليم العام والجامعات، من خلال خطة ميدانية، تتضمن تكثيف التواجد حول المدارس.

وتركّز الخطة على القيام بجولات ميدانية في محيط المدارس والكليات والمعاهد، بالمشاركة والتنسيق مع الدوريات الأمنية بالمنطقة.

ووجّه مدير عام الفرع، عمومَ هيئات المحافظات ومراكز الهيئة التابعة لها، بتركيز عمل الفِرَق الميدانية خلال ساعات الصباح، وعند انصراف الطلاب والطالبات.

من جهته، دعا مدير عام الفرع، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، الطلاب والطالبات إلى التحلي بالآداب العامة والأخلاق الكريمة؛ حاثًّا الفِرَق الميدانية على الحلم والأناة والحكمة والموعظة الحسنة والتقيد بالأنظمة والتعليمات.