فيديو.. شاهد ما فعله كلب بمذيعة على الهواء مباشرة

أثناء تقديمها النشرة الجوية من مكان مفتوح

تعرضت مذيعة الطقس في التلفزيون الروسي، إلى موقف محرج مفاجئ، بعد أن تحول كلب من نوع "جولدن رتريف" إلى نجم على الهواء مباشرة، بعد أن خطف الميكروفون من المذيعة وركض هارباً قبل أن تلحق به.

وحسب صحيفة "الأخبار" المصرية، كانت مذيعة الطقس في التلفزيون الروسي "ناديجدا سيريزكينا"، تقدم برنامجها على الهواء مباشرة وتبشر بقدوم فصل الربيع في تقريرها اليومي على شاشة تلفزيون (مير) الروسي، بالتزامن مع مرور الكلب من المكان المتواجدة فيه المذيعة، فبادر بالقفز نحوها وخطف الميكروفون وركض بعيداً في حركة مفاجئة أذهلت المذيعة.

وظهرت المذيعة وهي متمالكة لنفسها، وقامت بمطاردة الكلب في مرتفعات سبارو التي تطل على موسكو لاستعادة الميكروفون، ونجحت بعد جهد في مسعاها، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وكانت المذيعة قد بدأت تقريرها بمخاطبة زميلتها في الاستوديو: (مرحباً إيلينا، وصل الربيع إلى موسكو بعد أن وصلت درجة الحرارة المتوقعة إلى 8 درجات مئوية). وفي تلك اللحظة وثب الكلب نحوها وانتزع الميكروفون مولياً الأدبار بغنيمته،



لتلاحقه المذيعة وهي تصرخ توقف توقف تعال هنا.

وبعد أن نجحت المذيعة باستعادة الميكروفون، أكملت نشرتها الجوية ومعها الكلب.