قوات الجيش اليمني تسقط طائرة مسيّرة حوثية في حيران بحجة

تبيّن بعد فحص حطامها أنها إيرانية الصنع

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس السبت، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد حسب موقع سبتمبر نت.

وفي التفاصيل .. كانت الطائرة المسيّرة تهدف إلى استطلاع مواقع الجيش الوطني، في مديرية حيران.

وتبيّن بعد فحص حطام طائرة الاستطلاع أنها إيرانية الصنع.