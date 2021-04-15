"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على المدينة المنورة

في حالة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العيص والمهد وبدر ووادي الفرع والعلا وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء .