"صون وغرفة الرياض".. شراكة مجتمعية لتعزيز الوعي المالي

ضِمن مبادراتها المستمرة لمعالجة الضعف في التخطيط والفكر الاستهلاكي

وقعت مبادرة "صون" للاستشارات المالية للأفراد والأسر (غير الربحية)، التابعة لعهدة إجادة الوقفية؛ مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض؛ بهدف تعزيز ونشر الوعي المالي والتخطيط المالي في المجتمع.

مثّل "صون" في توقيع "مذكرة التعاون" رئيس مجلس الإدارة، خلود بنت صالح الراجحي، ومن الغرفة التجارية رئيس مجلس إدارتها، عجلان بن عبدالعزيز العجلان.

وكانت "صون للاستشارات المالية للأفراد والأسر"؛ قد وقعت شراكة سابقة، وتحديدًا في عام 2017م، مع "غرفة الرياض"، وقدمت حينها على مدار أربعة أعوام، العديد من المبادرات المجتمعية؛ حيث حظيت "صون" بتقديم الوعي المالي، وبرامج محو الأمية المالية، ومدى تأثيره على الجوانب الاقتصادية في المجتمع؛ وفق نموذج عالمي وتجارب تم اكتسابها بعلاقات نوعية مع منظمات دولية متخصصة ومستشارين يملكون من التأهيل العلمي والعملي.

وقدمت محتوىً إثرائيًّا رصينًا يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي وطرحه ضمن المشاركات في البرامج التلفزيونية لبناء وعي حقيقي بأهمية التغيير في القناعات المالية وطرق الإنفاق السابقة، وتعزيز ثقافة الادخار باستيعاب تام للمتغيرات الجديدة للمجتمع السعودي، وتحقيقًا لأهداف رؤية 2030.

يشار إلى أن مبادرة "صون للاستشارات المالية" غير ربحية، تُعد رائدة في مجال تقديم استشارات التخطيط المالي للفرد والأسرة.

وتهدف لمعالجة الضعف في التنظيم المالي والفكر الاستهلاكي، وتقويم هذا السلوك؛ بدءًا من تغير العقلية المالية، مرورًا بالادخار، وصولًا إلى قنوات استثمارية مناسبة.

وتغطي مبادرة "صون" بنشاطاتها وخدماتها، عدة طبقات مجتمعية؛ بدايةً بالأسر التي تعاني من محدودية الدخل، إلى الأسر الشابة حديثة التكوين، ومن ثم الفئات المنتمية للطبقة الوسطى، إلى الفئة الميسورة التي تعاني من غياب التنظيم المالي.